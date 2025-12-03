26 mil personas con discapacidad en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, autoridades del DIF Municipal destacaron los avances y los retos que enfrenta la ciudad en materia de inclusión laboral, sensibilización social y atención especializada a esta población.

De acuerdo con datos del INEGI, en Irapuato viven más de 26 mil personas con discapacidad, de todas las edades y de todos los tipos: motora, visual, auditiva, intelectual y psicosocial. Sin embargo, el número de quienes se acercan a solicitar apoyo para encontrar empleo sigue siendo reducido.

La directora del DIF Municipal, Liliana Torrero informó que, sólo alrededor de 180 personas con discapacidad han acudido este año a la dependencia para incorporarse a una bolsa de trabajo formal. De ellas, 116 ya lograron una inserción laboral, lo que representa un avance significativo, aunque insuficiente frente al universo total de habitantes con alguna discapacidad.

“Las empresas ya están abriendo sus puertas. Hemos logrado sensibilizar a empleadores y trabajadores para que comprendan que las personas con discapacidad cuidan su trabajo, permanecen más tiempo y fortalecen la responsabilidad social de la empresa”, explicó la directora.

Persisten desafíos en inclusión, especialmente en discapacidades psicosociales

Aunque el DIF reconoce avances, aún existe un amplio camino por recorrer, especialmente en torno a condiciones psicosociales como el autismo, Asperger y otros trastornos del neurodesarrollo. La directora afirmó que falta mayor conocimiento social y empresarial sobre estas condiciones para integrarlas adecuadamente al entorno laboral y educativo.

“Sí ha incrementado el autismo, no sabemos la razón, pero necesitamos aprender, conocer y trabajar para atender correctamente a quienes viven con esta condición”, señaló.

Servicios y atención desde el DIF

Durante el Miércoles Ciudadano, el DIF instaló una Jornada Incluyente, en la que se ofrecieron servicios de:

Entrega de constancias de discapacidad

Vinculación laboral con empresas

Terapia física, psicológica y de lenguaje

Información y orientación a través de asociaciones civiles especializadas.

El DIF cuenta también con programas permanentes como: