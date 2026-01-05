Atención: vieron a los Reyes Magos cabalgar por la calle Subterránea

Guanajuato, Guanajuato.- Las cámaras del C-4 municipal vieron tres siluetas que llegaban a la ciudad capital por el acceso José Chávez Morado. Información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio señala que se les miró por los Pastitos y siguieron por la calle Subterránea rumbo a un hotelito del centro de la ciudad, donde se hospedaron.

Datos difundidos por la presidencia municipal indican que se trata de Melchor, Gaspar y Baltasar, que fueron atendidos por un guía de turistas -certificado- para llevarlos hasta su hospedaje.

Los tres Reyes Magos llegaron hace dos noches y el fin de semana y este lunes se colocaron en la Plazuela del Truco, frente a Presidencia Municipal, para que niños y niñas (y uno que otro labregón) se tomara fotos con ellos y escucharán de viva voz las solicitudes de regalos. También les entregan cartas. Los Reyes Magos están asombrados porque ha bajado mucho la calidad de la ortografía en México, según declaró Baltasar en entrevista a medios locales.

A partir de las cinco y media de la tarde de este lunes saldrán del Jardín de Embajadoras, cabalgarán por Sangre de Cristo, Sopeña y avenida Juárez y llegarán a la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Un boletín expedido por el área de comunicación social de los tres monarcas procedentes de oriente señala que durante la noche repartirán juguetes a niños y niñas (y uno que otro labregón) y anunciaron que no se quedarán a comer rosca de reyes, pues mañana tienen su vuelo de regreso a sus respectivos países.