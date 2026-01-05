Alcalde convierte en “país” a Valle de Santiago; municipio “igual” de pobre que El Salvador

Valle de Santiago, Guanajuato.- “Bienvenidos al país de las 7 luminarias”, así dice el nuevo letrero que mando instalar el morenista, Israel Mosqueda Gasca al municipio de Valle de Santiago que convirtió ahora en un “país”. El porcentaje de pobreza según el INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2025 de la Secretaría del Bienestar es similar al país de Yibuti en África o El Salvador.

Con un anunció en el acceso principal de Valle de Santiago, donde se construye una glorieta, en lugar que acciones que al parecer pudieran abatir los índices de rezago con los que “sufren” los vallenses como electrificación, seguridad social, mejoramiento de vivienda, entre otros.

Israel Mosqueda Gasca, apenas hace un mes denunció que, a pesar de recibir amenazas contra su persona a través de redes sociales y mensajes anónimos a su teléfono celular, no teme por su vida”, pero si iba a denunciar ante la fiscalía lo que estaba viviendo, es decir, el tema de la inseguridad y pobreza pudieran ser considerador altos.

A la par existe un anunció en el que, pese a que es publicidad para la zona de volcanes, cambiando de municipio a país la nomenclatura; la realidad que se vive en Valle de Santiago como municipio es parecida a la de Yitubi en África o bien a El Salvador, países con altos índices de marginalidad.

Según el INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2025, dice que en Valle de Santiago, el índice de pobreza es del 47 por ciento, es decir, existen 67 mil 221 personas con viven con algún grado de pobreza.

En Yibuti oficialmente denominada República de Yibuti, es un país ubicado en el Cuerno de África y comparte fronteras con Eritrea por el norte, con Etiopía por el oeste y el sur, y con Somalia por el sureste, teniendo un 47.08 por ciento de pobres, es decir, solamente 0.08 más pobres que Valle de Santiago.

Al igual El Salvador su taza de pobreza, aún Reporta niveles que oscilan entre el 45% y 50% en mediciones recientes de pobreza multidimensional o por ingresos, una cifra muy similar al 47% de Valle de Santiago, aunque en El Salvador, los niveles de inseguridad, son mínimos.