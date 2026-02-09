Asesinanal dueño de las Kekas del CBTIS

En el interior de una vivienda fue encontrado sin vida un hombre que al parecer fue reconocido como Jonathan El Chino

Redacción Notus8 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado en el interior de una vivienda en las colonias Las Américas al parecer se trata del dueño de las Quesadillas del CBTISen Irapuato.

Según los vecinos del lugar han identificado a la víctima como Jonathan conocido como El Chinosupuesto dueño del conocido restaurante.

Los hechos ocurrieron en la calle Sudamérica sin embargo, según las primeras informaciones no se ha especificado la causa de la muerte, unas versiones señalaron que fue atacado a balazos, pero otra versión señaló que fue ultimado a golpes.

Serán las autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes den a conocer las causas de la muerte de este hombre, así como de dar con los responsables del asesinato.

