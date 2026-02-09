“Vaya susto” se activó alerta sísmica

Irapuato, Guanajuato.- Sonó la alarma sísmica, la cual despertó espantó entre los Guanajuatenses, un temblor en las costas de Puerto Escondido, Oaxaca, el sismo se sintió con mayor magnitud Oaxaca y Guerrero.

Según información los usuarios que tienen teléfono celular, mencionaron que al filo de las 3 con 40 horas de la tarde la alarma comenzó a sonar, así mismo refirieron que no se sintió ningún tipo de movimiento, es decir el temblor fue imperceptible para los municipios de Irapuato, Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo, Huanímaro y Manuel Doblado.

Según el sismológico nacional el sismo tuvo una intensidad de 5.7 en la escala de Ritcher.

Por el momento no se reportaron afectaciones de gravedad, las autoridades de Oaxaca han señalado que iniciarán un recorrido por la zona para verificar que no haya estructuras dañadas, pero hasta el momento no tienen ningún reporte de daño, ni personas lesionadas.