Desaparece penjamense durante viaje a San Juan de los Lagos

Roberto de 67 años, originario de la localidad de Palo Verde, fue a visitar al Niño del Cacahuatito y no regresó, sufre ataques de epilepsia

Redacción Notus9 febrero, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Roberto Rodríguez Solorio se extravió en San Juan de Los Lagos mientras visitaba el templo del Niño del Cacahuatito. El hombre de 67 años es originario de la localidad Palo Verde, en Pénjamo y padece ataques de epilepsia, por lo que su familia solicita ayuda para localizarlo lo antes posible.

Al parecer, lo vieron por última vez cerca del templo, es una persona de cabello corto y canoso, ojos pequeños y oscuros, nariz ancha, labios delgados y tez morena.

Aunque se desconoce la fecha de su desaparición, se pide apoyo de la comunidad para que regrese a su hogar debido a su historial médico. Roberto necesita tomar medicamentos para tratar sus ataques de epilepsia y sin ellos su estado de salud corre riesgos.

De acuerdo a la información difundida por Hugo Zaragoza, de tener cualquier información sobre su paradero, pueden comunicarte al número 469 696 6119.

Redacción Notus9 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información