Desaparece penjamense durante viaje a San Juan de los Lagos

Pénjamo, Guanajuato.- Roberto Rodríguez Solorio se extravió en San Juan de Los Lagos mientras visitaba el templo del Niño del Cacahuatito. El hombre de 67 años es originario de la localidad Palo Verde, en Pénjamo y padece ataques de epilepsia, por lo que su familia solicita ayuda para localizarlo lo antes posible.

Al parecer, lo vieron por última vez cerca del templo, es una persona de cabello corto y canoso, ojos pequeños y oscuros, nariz ancha, labios delgados y tez morena.

Aunque se desconoce la fecha de su desaparición, se pide apoyo de la comunidad para que regrese a su hogar debido a su historial médico. Roberto necesita tomar medicamentos para tratar sus ataques de epilepsia y sin ellos su estado de salud corre riesgos.

De acuerdo a la información difundida por Hugo Zaragoza, de tener cualquier información sobre su paradero, pueden comunicarte al número 469 696 6119.