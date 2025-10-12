Asesinan al famoso diseñador Edgar Molina, en Moroleón

Moroleón, Guanajuato

El afamado diseñador Edgar Molina, fue asesinado a balazos y su acompañante se encuentra con heridas de gravedad, luego de ser atacados a balazos, en la esquina de las calles Tlaxcala y Veracruz, en Moroleón.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche, cuando personas armadas le hicieron el alto a la camioneta en la que viajaba Edgar Molina, diseñador de moda y Verónica García de Alba, quien fue trasladada de urgencia al hospital en código rojo para recibir atención médica.

La víctima murió en el lugar, desconociendo quién les disparó y otros datos. El diseñador era ampliamente conocido por confeccionar especialmente ropa para la comunidad LGBT.