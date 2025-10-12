Asesinan al famoso diseñador Edgar Molina, en Moroleón

Durante el ataque una mujer que lo acompañaba resultó lesionada

Redacción Notus11 octubre, 2025

Moroleón, Guanajuato

El afamado diseñador Edgar Molina, fue asesinado a balazos y su acompañante se encuentra con heridas de gravedad, luego de ser atacados a balazos, en la esquina de las calles Tlaxcala y Veracruz, en Moroleón.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche, cuando personas armadas le hicieron el alto a la camioneta en la que viajaba Edgar Molina, diseñador de moda y Verónica García de Alba, quien fue trasladada de urgencia al hospital en código rojo para recibir atención médica.

La víctima murió en el lugar, desconociendo quién les disparó y otros datos. El diseñador era ampliamente conocido por confeccionar especialmente ropa para la comunidad LGBT.

