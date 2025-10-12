Muere acompañante del diseñador Edgar Molina

Tras el ataque perpetrado en contra del diseñador y su acompañante ambos murieron; gobernadora y alcaldesa fijan postura ante el asesinato

Redacción Notus12 octubre, 2025

Moroleón, Guanajuato.- La acompañante del diseñador Edgar Molina, quien fuera asesinado en Moroleón, después de librar una batalla en contra de las heridas de balas que recibió tras el atentado, perdió y murió horas después.

La mujer identificada como Verónica García después del ataque armado fue trasladada a un hospital donde perdió la vida tras los esfuerzos de los médicos porque permaneciera con vida.

La Gobernadora Libia Dennise García fijó su postura ante el asesinato del diseñador y dijo a través de un comunicado que envía su solidaridad y un abrazo fraterno a los familiares, amigos y comunidad artística que lamentan la muerte de Molina.

Por su parte la presidenta municipal de Moroleón Alma Rosa Albarrán señaló que las investigaciones ya se encuentran corriendo por parte de la Fiscalía General del Estado y dijo que “no descansarán hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer este cobarde asesinato” aseguró la alcaldesa.

Redacción Notus12 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información