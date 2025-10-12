Muere acompañante del diseñador Edgar Molina

Moroleón, Guanajuato.- La acompañante del diseñador Edgar Molina, quien fuera asesinado en Moroleón, después de librar una batalla en contra de las heridas de balas que recibió tras el atentado, perdió y murió horas después.

La mujer identificada como Verónica García después del ataque armado fue trasladada a un hospital donde perdió la vida tras los esfuerzos de los médicos porque permaneciera con vida.

La Gobernadora Libia Dennise García fijó su postura ante el asesinato del diseñador y dijo a través de un comunicado que envía su solidaridad y un abrazo fraterno a los familiares, amigos y comunidad artística que lamentan la muerte de Molina.

Por su parte la presidenta municipal de Moroleón Alma Rosa Albarrán señaló que las investigaciones ya se encuentran corriendo por parte de la Fiscalía General del Estado y dijo que “no descansarán hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer este cobarde asesinato” aseguró la alcaldesa.