Salvatierra: entre el control criminal y el pasmo oficial

Salvatierra, Guanajuato.- El pueblo de Salvatierra no es de magia, sino de terror: con una población de 95 mil habitantes, es un municipio turístico de Guanajuato que atrajo la atención internacional en 2020 por el hallazgo de una fosa con 66 cuerpos; luego volvió a ser tema de noticias con la ejecución de 11 personas en una fiesta decembrina en 2023. La muerte de “Nico”, baleado el martes 7 de octubre, pesó por su impacto mediático, pero sólo es un referente de los niveles de violencia que se viven en la localidad.

Los casos recientes ilustran la realidad: un hombre murió la noche del lunes 29 de septiembre tras ser agredido a balazos mientras caminaba por la calle Fernando Dávila, en la colonia Álvaro Obregón. Una semana antes, la noche del lunes 23 de septiembre otro hombre fue asesinado a balazos al interior de su vivienda en la colonia Paseos del Valle, en el municipio de Salvatierra. Cuando llegaron los paramédicos al lugar ya nada pudieron hacer, pues ya no presentaba signos vitales.

El viernes 15 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos mientras trabajaba en un taller mecánico ubicado en el bulevar Posadas Ocampo, en la Zona Centro. El jueves 7 de agosto, Fernando fue asesinado en un ataque armado en la colonia División del Norte. El domingo 3 de agosto un hombre sin vida fue localizado sobre la carretera rural a las afueras de la comunidad de La Luz, en Salvatierra. El cuerpo presentaba un balazo en la cabeza y no ha sido identificado.

El sábado 19 de julio hubo un ataque armado al interior del Mercado Hidalgo que dejó sin vida a un hombre y una mujer, quienes, al parecer, eran comerciantes. El suceso ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el mercado ubicado en la calle Juárez, esquina con Plazuela Hidalgo, en plena zona centro de Salvatierra. El lunes 14 de julio, hubo otro asesinato a balazos frente a varios comercios en el centro de la ciudad. Los agresores huyeron como sin nada de lugar. El 19 de mayo, un joven trabajador de una carnicería fue atacado a balazos y quedó sin vida cerca de la escuela primaria de la colonia Álvaro Obregón. Fue a través de la línea de emergencias 911 que se reportaron diversas detonaciones de arma de fuego sobre la calle Fernando Dávila casi esquina con Niños Héroes.

Es la realidad que enfrenta Daniel Sámano, expanista y exemecista que ahora es presidente municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). La herencia que recibió del panista Germán Cervantes Vega era ya de por sí pesada:

El 17 de diciembre de 2024, 11 jóvenes —9 hombres y 2 mujeres—brutalmente asesinados durante una posada en la ex hacienda San José del Carmen. Fosas clandestinas, como la de 2020 con 81 cuerpos encontrados señalan que la problemática es aguda.

Daniel Sámano se escondió, reaccionó con torpeza, pero también lo hicieron los gobiernos estatales y federal. Él tardó en dar la cara y ni su partido lo hizo.

La muerte de “Nico”, ocurrida tras el ataque que sufrió mientras denunciaba que no tapaban los baches de la carretera de su comunidad hizo que no pocos medios manejaran eso como posible causa de la agresión. Sámano no supo qué hacer. Un influencer fue a tapar un bache y luego el gobierno municipal hizo lo mismo con los demás.

Asesinado el hombre, tapado el bache, lo que no tapa la ineficiencia y torpeza de un alcalde al que los gobiernos estatal (panista) y federal (morenista) están dejando solo. Por lo pronto, hay que estar al pendiente: los lunes suelen ser los principales días de ataques a balazos. Si son ejecuciones por extorsión, por ajustes de cuentas o por una denuncia ciudadana, es otro tema: lo grave es la violencia desatada -porque ahí el crimen organizado tiene el control- y su correspondiente impunidad.