Asesinan a abogada del Poder Judicial en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La abogada María Antonieta Luna Bautista fue asesinada luego de que presuntos delincuentes trataran de quitarle su camioneta y le dispararan en la carretera San José Iturbide-San Miguel de Allende. “Perdimos a una valiosa operadora del sistema de justicia y, sobre todo, a una buena persona… La delincuencia le arrebató la vida”, expresó José García.

María Antonieta se desempeñaba en la sede de San Miguel de Allende, sin embargo, el pasado 20 de noviembre acudió a San José Iturbide para fungir como sustituta y al dirigirse a su hogar, la interceptaron. Presuntamente una bala en el pulmón le afectó de manera grave y no resistió, falleció al día siguiente. Sus seres queridos manifestaron que se trataba de otra víctima de la violencia en el estado y su criminalidad, esperando justicia.

Al parecer, había terminado una maestría en el Poder Judicial meses atrás y estaba preparando una tesis sobre la Justicia Alternativa. Una profesional con ética y gran compromiso en su trabajo, además de gentil y amable, así la describieron, exponiendo que la sociedad perdió a una persona que la servía con dedicación ejemplar.