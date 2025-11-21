UVEG celebra ceremonia extraordinaria con 455 nuevos egresados en León

León, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la Ceremonia Extraordinaria de Egresados de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) 2025, que se realizó en el Poliforum de León.

“Que orgullo estar acompañándolos para compartir un momento que va a quedar grabado en sus corazones, al igual que el de sus familias, porque ellos con sus palabras de ánimo los tienen hoy aquí, recibiendo este reconocimiento”, dijo Libia Dennise.

En esta Ceremonia Extraordinaria, se reconocieron a 455 personas. De ellos, 58 son de Bachillerato General, 327 de licenciaturas e ingenierías, en programas como Ingeniería Industrial, Pedagogía, Derecho, Administración del Capital Humano y Sistemas Computacionales.

Además de 68 de maestrías, principalmente en Educación e Innovación Docente. Y 2 doctorados en Innovación.

La Gobernadora agregó que “es un gusto ver, reunidas a 1 mil 700 personas en esta ceremonia; entre egresados, familiares y docentes, por una sola razón: el triunfo de la disciplina, el de la educación y el triunfo de un sueño que nadie les regaló, ¡ustedes se lo ganaron!”, dijo la Gobernadora.

Libia Dennise reconoció que en este evento, hay egresadas y egresados de otros estados del país, lo que refleja el impacto nacional de la UVEG, que hace 18 años nació y se ha convertido en una de las universidades virtuales más importantes del país.

“Ustedes al lograr esta meta, son ejemplo de superación, porque representan una historia de lucha y de trabajo”, añadió.

En el Gobierno de la Gente es una prioridad seguir impulsando programas como los que ofrece la UVEG porque “abre una ventana de posibilidades para continuar estudiando”, señaló la Gobernadora.

“Lo que buscamos en Guanajuato es que todas las personas tengan la oportunidad de seguir preparándose; por eso, hoy también en la UVEG recibimos a estudiantes de otras entidades de la República Mexicana y de otros países, lo cual es un orgullo”, señaló.

Libia Dennise resaltó que la UVEG seguirá ampliando la oferta educativa, para que más personas logren sus sueños y continúen preparándose académicamente.

En lo que va del 2025, 8 mil 556 estudiantes de la UVEG han concluido sus estudios, incluyendo a quienes hoy están aquí. La UVEG no solo está creciendo en números, está transformando vidas y cambiando destinos.

El Rector de la UVEG, Ricardo Narváez Martínez, también felicitó a los egresados y los invitó a que sigan preparándose. “Ya cumplieron un sueño, pero ahora vienen otros sueños para alcanzar, por eso continúen estudiando”.

Destacó que la UVEG se ha consolidado, a lo largo de 18 años, como una de las universidades virtuales más importantes del país, con presencia académica en las 32 entidades federativas y alcance internacional en 109 países.

Los egresados provienen principalmente de Guanajuato, con 306 personas, además de estudiantes de 26 estados más del país.

Actualmente, más de 108 mil usuarios activos participan en alguno de sus programas y la institución suma ya 73 mil 978 egresados de sus diferentes ofertas formales.