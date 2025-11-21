Estudiantes del CONALEP incendian autobús escolar

Villahermosa, Tabasco.- Un grupo de estudiantes incendió un autobús y provocó destrozos luego de descubrir que fueron dados de baja del programa de Becas del Bienestar Benito Juárez, su principal apoyo económico para continuar estudiando.

La tensión explotó la mañana de hoy, cuando un grupo de estudiantes prendió fuego a un autobús dentro de las instalaciones del Conalep en Tabasco, mientras otros grababan los hechos en tiempo real. Protección Civil u Bomberos acudieron al plantel para sofocar las llamas, pero el daño ya estaba hecho: un camión completamente incinerado.

El estallido de inconformidad comenzó cuando los jóvenes notaron que, al consultar la plataforma de becas, sus nombres habían desaparecido del padrón. Además, se les informó que el pago correspondiente a diciembre no llegaría y que, en el mejor de los casos, una solución podría darse hasta el próximo ciclo escolar.

Pese a que autoridades del plantel aseguraron que la situación quedaría resuelta entre el 11 y 12 de noviembre, esto nunca ocurrió. El descontento se agravó al confirmarse que la baja masiva afectaba a todos los alumnos de 3º y 5º semestre, generando incertidumbre y molestia generalizada.

Además de la protesta por las becas, los alumnos denunciaron malas condiciones dentro del plantel: baños sucios, mobiliario deteriorado y un abandono generalizado de las instalaciones.

Hasta el momento, ni autoridades del Conalep ni del programa Benito Juárez han emitido un comunicado oficial que explique si la baja masiva fue un error administrativo, un retraso o un recorte presupuestal. La falta de información ha incrementado el malestar.

Los estudiantes advirtieron que continuarán con las protestas si no son reincorporados al programa de manera inmediata.