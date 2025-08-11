Aseguran armas de alto poder y vehículo robado en Pozos; ocupantes huyeron del lugar

Juventino Rosas, Guanajuato.- Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un vehículo con reporte de robo y un arsenal en la comunidad de Pozos. El hallazgo ocurrió mientras personal de la Secretaría de Seguridad y Paz realizaba labores de patrullaje, derivadas de reportes sobre personas armadas a bordo de un automóvil rojo.

Al ubicar la unidad con las características descritas, los agentes intentaron interceptarla, pero sus ocupantes descendieron rápidamente y escaparon, dejando el vehículo abandonado. Dentro de él, los uniformados encontraron dos armas largas, un arma corta calibre 9 mm, once cargadores para calibres .223 y 7.62, así como 185 cartuchos útiles. Todo el material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

La dependencia informó que, tan solo en julio, la estrategia de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) permitió el retiro de 17 armas largas, 12 armas cortas, 2,064 cartuchos y 57 cargadores de las calles.

El Gobierno busca impedir que armamento y vehículos con reporte de robo sean utilizados para generar violencia, reforzando así la protección de la vida y la integridad de las y los guanajuatenses. La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró su llamado a la ciudadanía para realizar denuncias anónimas al número 089.