Irapuato capacita a comerciantes semifijos para certificar su atención al cliente

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato, los comerciantes semifijos del Centro Histórico están dando un paso importante para fortalecer su labor: obtener la certificación en atención al cliente otorgada por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati). Este esfuerzo convierte a la ciudad en el único municipio del estado que impulsa un programa de este tipo para su comercio local.

Alejandro Miranda Guzmán, coordinador general del Centro Histórico, explicó que la capacitación —bajo el título “Habilidades en Competencias Profesionales sobre Atención al Consumidor”— busca profesionalizar el trato hacia los clientes y elevar la calidad de los servicios que ofrecen. Actualmente, 56 de los 144 comerciantes registrados ya participan en el proceso, y en las próximas semanas se integrarán los demás.

La jornada formativa contó con la colaboración de distintas dependencias municipales. El Sistema DIF Municipal abordó temas de violencia familiar y trabajo infantil; el Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses (Inmira) promovió la concientización para erradicar la violencia de género, y la Coordinación del Centro Histórico presentó un decálogo de buenas prácticas para la actividad comercial.

La presidenta del DIF Municipal, Valeria Alfaro García, informó que a los asistentes se les entregó un código QR para comunicarse directamente con el sistema o realizar reportes al número 072.

Para comerciantes como Pedro Vázquez Olvera, participante en el programa, la iniciativa representa una oportunidad valiosa: “Nos ayuda a mejorar cómo tratamos al cliente y eso, al final, nos beneficia a todos”, expresó.