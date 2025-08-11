Fiscalía instala operativo de vigilancia en zona donde está varado tren de Ferromex

Irapuato, Guanajuato.- Con base en los principios de respeto, atención y protección de los derechos de las personas afectadas por un delito, la Fiscalía mantiene como eje prioritario una actuación sensible, efectiva y oportuna.

Bajo la dirección del Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, seguimos consolidando una procuración de justicia con enfoque humano, donde cada acción institucional responde al interés superior de las víctimas.

Nuestro equipo de agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales trabaja diariamente con profesionalismo, compromiso y convicción, privilegiando siempre la dignidad humana, la búsqueda de la verdad y el acceso efectivo a la justicia. A través de una estrecha coordinación interinstitucional, fortalecemos los procesos de atención integral, garantizando acompañamiento en cada etapa del procedimiento penal.

En seguimiento a los hechos relacionados con el equipo ferroviario de la empresa FERROMEX, el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste, acompañado del Fiscal Regional, Israel Aguado, y del equipo de agentes del Ministerio Público, el domingo 10 de agosto se trasladaron de forma inmediata al lugar para documentar y supervisar las acciones de seguridad instruidas con motivo de la carpeta de investigación en curso y supervisar las acciones de seguridad con el propósito de prevenir cualquier contingencia.

* Secretaría de Seguridad y Paz

* Guardia Nacional * Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

* Agencia de Investigación Criminal (AIC)

* Policía Municipal de Irapuato

Se ha establecido un operativo de vigilancia y protección en todo el perímetro donde se encuentra el equipo ferroviario de FERROMEX, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las máquinas, vagones y su contenido. Esta vigilancia busca no solo prevenir actos delictivos, sino también brindar certeza y tranquilidad a la ciudadanía respecto a la seguridad en la zona.