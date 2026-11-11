Arranca construcción del puente de la Calzada de Guadalupe

Irapuato, Guanajuato.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio arranque a los trabajos de construcción del Paso Superior Vehicular de la Av. Calzada de Guadalupe, en Irapuato. El puente consistirá en un paso superior vehicular sobre las vías del ferrocarril, en el cruce con la Calzada de Guadalupe mejor conocida como La Bimbo.

La inversión del Gobierno del Estado de 349 millones 298 mil pesos forma parte del programa Manos a la Obra; se trata de un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad de las familias irapuatenses.

“Este puente fue un compromiso que asumimos en el Gobierno de la Gente, y hoy estamos cumpliendo esa palabra. Y yo, le reconozco a su Presidenta Municipal, Lorena Alfaro, porque sí, aquí tendremos puente por el trabajo comprometido del municipio de Irapuato”, dijo la Gobernadora.

El recurso proveniente del crédito solicitado por el Gobierno de la Gente permitirá desarrollar una infraestructura de 790 metros de longitud total, orientada a resolver una de las principales problemáticas de circulación vehicular de la ciudad, evitar el tráfico originado por el tren y generar mejores condiciones de traslado para miles de personas.

“Para nosotros en el Gobierno de la Gente los puentes tienen algo muy especial, no solamente conectan caminos, conectan oportunidades, personas y nos permiten llegar más pronto a casa, y que nuestras familias estén más cerca”, expresó la Mandataria Estatal.

El contrato inició formalmente el 30 de octubre de 2026, el proyecto beneficiará directamente a 452 mil habitantes y contribuirá a mejorar la circulación de los 17 mil 449 vehículos.

Actualmente, los automovilistas deben cruzar las vías del ferrocarril al mismo nivel, situación que genera congestionamientos debido a los topes y al paso de los trenes, condiciones que provocan filas y afectan la continuidad de los desplazamientos.

Con la construcción del paso superior, los automovilistas agilizarán los traslados, se disminuirán los congestionamientos y mejorará la seguridad vial mediante la separación física del tránsito automotor y ferroviario.

Como parte de la preparación y seguimiento del proyecto, se han establecido reuniones de coordinación con JAPAMI, para atender los servicios de agua y drenaje; Naturgy, en materia de gas natural; Ferromex, para los procedimientos en la zona de vías, y las autoridades municipales.

En este evento estuvo presente Lorena Alfaro García, Presidenta Municipal de Irapuato; Juan Pablo Pérez Beltrán, Secretario de Obra Pública; Víctor Zanella Huerta, Diputado Local; Susana Bermúdez Cano y Yesenia Rojas Cervantes, Diputadas Locales; así como el Coronel, Antonio Soto Cortés, Representante de la Guardia Nacional en Guanajuato.