Fuga de gas por toma clandestina obliga al cierre de la carretera Valle de Santiago–Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Una toma clandestina en un ducto de gas a la altura de la comunidad de La Tinaja provocó una fuga durante la madrugada de este miércoles, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y derivó en el cierre preventivo de la circulación sobre el tramo carretero Valle de Santiago–Salamanca.

El incidente fue atendido de forma coordinada por elementos de Protección Civil, Policía Municipal de Salamanca, Guardia Nacional, Seguridad Física de PEMEX y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

Como medida protocolaria para salvaguardar a los habitantes del sector, las autoridades evacuaron preventivamente a 30 personas de la comunidad. Las familias se resguardaron con allegados, por lo que no se requirió la apertura de refugios temporales. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni casos de intoxicación.

Restricción vehicular y labores en el sitio

Durante la inspección técnica se determinó que la tubería afectada se encuentra bajo administración de CENAGAS y que la pérdida de presión derivó de una manipulación ilegal en la línea de conducción.

Para garantizar la seguridad durante las maniobras de reparación, se inhabilitó el paso vehicular general en la carretera Valle de Santiago–Salamanca, permitiendo únicamente el acceso a residentes locales.

Se contempla que el flujo vehicular se reanude paulatinamente una vez concluidos los trabajos de sellado y evaluación de riesgo por parte del personal especializado. Las autoridades municipales recomendaron utilizar vías alternas y atender los reportes emitidos por canales oficiales.