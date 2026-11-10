Analizan Trastorno del Espectro Autista en Foros sobre Neurodivergencia

Celaya, Guanajuato.- La identificación y definición del Trastorno del Espectro Autista y los modelos de educación inclusiva en Guanajuato fueron los temas principales en el foro “Neurodivergencia: Donde todas las mentes aprenden”, realizado en esta ciudad bajo el auspicio de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado.

El objetivo de una serie de foros sobre este tema es escuchar a la población y personas especializadas en materia de neurodivergencias, para complementar la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado con la finalidad de sustituir el término trastornos generalizados del desarrollo por neurodivergencia.

El foro tuvo la participación de Katya Cristina Soto Escamilla, funcionaria pública enfocada a la creación de políticas inclusivas y en favor de los derechos humanos; Jorge Carranza del Río, especialista en neurología y neurorehabilitación pediátrica con interés en niñas, niños y personas adultas con parálisis cerebral y trastornos del movimiento; y Josué Renato Morales Pérez, con experiencia en educación especial, educación de personas con discapacidad, y trastornos de neurodesarrollo.

Los temas abordados en las ponencias fueron la identificación y definición del Trastorno del Espectro Autista, destacando la necesidad de observar las señales tempranas de desarrollo, los patrones de comunicación y la forma en que las niñas, niños y adolescentes interactúan con su entorno; las acciones institucionales para una educación efectiva para personas neurodivergentes que lleva a cabo el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); y los modelos de educación inclusiva en Guanajuato y la forma en alcanzar el aprendizaje como oportunidad para elevar la calidad de vida.

Ernesto Lugo Ledesma, director del Instituto Tecnológico de Celaya, precisó que durante varios años los sistemas educativos se construyeron bajo la premisa de que todas las personas debían aprender al mismo ritmo y mediante los mismos métodos, ignorando una realidad respecto a las diversas formas de procesar información y comprender el entorno.

Agradeció al Congreso del Estado de Guanajuato por impulsar espacios de diálogo sobre los factores y problemas que encuentran las personas neurodivergentes, al igual que reafirmó el compromiso de su institución para generar conocimiento y experiencias que ayuden a acompañar los sueños y capacidades de cada estudiante.

En el evento estuvieron presentes las diputadas Martha Edith Moreno Valencia, Maribel Aguilar González y María Eugenia García Oliveros; así como los diputados Antonio Chaurand Sorzano y Jesús Hernández Hernández.

También se tuvo la asistencia de representantes del Instituto Tecnológico de Celaya; funcionarios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto y Celaya; de la Secretaría de Educación de Guanajuato; de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Celaya; asociaciones civiles; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.