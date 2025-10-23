Salamanca: cuarto en desapariciones, alertan por ofertas laborales falsas

Salamanca, Guanajuato.- Ofertas laborales falsas en Salamanca pueden derivar en reclutamiento forzado, que es uno de los factores de desaparición de personas. Como parte del corredor industrial, Salamanca es el cuarto municipio con más informes de personas extraviadas, por debajo de Celaya, León e Irapuato. Según el titular de Seguridad, Juan Pablo Ramírez Talavera, se está trabajando en ello, pero es vital que los ciudadanos tomen medidas al momento de revisar vacantes laborales.

El funcionario expresó que hay que verificar que la información corresponda a una oferta ‘realista’. Sueldos que llegan hasta 50 mil pesos mensuales, donde no hay requisitos académicos o en los que se pide que la entrevista sea en lugares aislados y a altas horas de la noche son algunos indicadores con los que hay que tener cuidado.

Aparentemente, los jóvenes son más propensos a caer en ese tipo de cuestiones, debido a su vulnerabilidad económica y la cercanía con el internet, que es donde se ofrecen las supuestas vacantes. Esta modalidad y el secuestro virtual, afecta a la población que en muchos casos es menor de edad.

Este mes se dio aviso sobre la localización de dos personas reportadas como desaparecidas, siendo una de ellas un menor de 17 años que mediante engaños había sido llevado a Irapuato para solicitar un rescate. De acuerdo a las autoridades, el adolescente estaba a punto de ser incomunicado.

Ante esos delitos, la Secretaría de Seguridad del municipio exhorta a estar pendientes de cualquier dato sospechoso y a corroborar la información acerca de puestos de trabajo y llamadas, mensajes u otros medios de contacto que pueda llegar a utilizar un desconocido para mantener comunicación.