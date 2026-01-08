Anuncia Samantha que recogerá “chatarrabuses”

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal Samantha Smith estalló contra empresarios del transporte que han interpuesto recursos legales contra los requisitos exigidos para la renovación de unidades. En un mensaje difundido en redes digitales, afirmó que el proceso para retirar de circulación autobuses en malas condiciones continuará.

El conflicto se agudizó luego de que la presidencia municipal no renovara concesiones a empresarios que desde hace décadas prestan el servicio de transporte público en la capital, en una confrontación constante entre los gobiernos municipales que pedían mejorar el servicio y los inversionistas que demandaban aumento en el precio del pasaje para poder financiar la modernización de sus unidades.

Desde el pasado gobierno de Alejandro Navarro, esposo de la actual presidenta municipal, no se renovaron concesiones y se otorgó el aumento de pasaje de siete a diez pesos, pero los empresarios señalaron que esa cuota apenas les permite recuperarse de pérdidas históricas.

Ante hechos como otorgar permisos a inversionistas foráneos y lanzar una convocatoria con nuevos requisitos de modernización del servicio, los empresarios locales optaron por interponer recursos legales para garantizar lo que ellos consideran su derecho de concesión.

A finales de diciembre, la presidencia municipal anunció que en este año se lanzará la convocatoria para otorgar concesiones, que será abierta a inversionistas de cualquier lugar y que estará sujeta a los requisitos establecidos en el Programa Integral de Movilidad Sustentable (PIMUS), establecido luego de consultas ciudadanas y con base en el estudio realizado por una empresa consultora privada.

Entre los requisitos se encuentran la incorporación de nuevas unidades, el garantizar la inclusión de personas con discapacidad y es obligatorio establecer un sistema de prepago para el transporte público.

Samantha Smith explicó que el Ayuntamiento tomó de manera unánime la decisión de modernizar el sistema, pero que existe un grupo de operadores que ha optado por recurrir a tribunales para proteger intereses particulares, lo que impacta de forma directa a miles de usuarios.

Añadió que el Gobierno Municipal de Guanajuato defenderá ante los tribunales el proceso de modernización del transporte público.

El primer paso, anunció la funcionaria, será el retiro de las unidades en mal estado y afirmó que si el servicio falla, la responsabilidad recae en los actuales operadores.