Suple Maura Rangel a Guadalupe Murguía en Obra Pública de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Maura Mónica Rangel Aguilar fue nombrada directora general de Obra Pública del municipio, en sustitución de María Guadalupe Murguía, cuyo relevo fue anunciado desde finales de 2025.

Rangel Aguilar fue presentada por la presidenta municipal, Samantha Smith. La nueva funcionaria es arquitecta, se ha desempeñado en el sector público y privado, en empresas como Castores y La Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Desde el año 2020 fungió como subsecretaria de Infraestructura Vial en la Secretaría de Obra Pública del estado de Guanajuato.

Samantha Smith instruyó a Maura Rangel Aguilar a convertir la obra pública “en el rostro más visible del gobierno en la calle, con obras útiles, bien hechas, entregadas con calidad y a tiempo, siempre en beneficio de las y los guanajuatenses”.

Semáforos y El Laurel, las urgencias

La directora saliente dejó dos temas fuertes por resolver: la sincronización de los semáforos instalados en varios cruceros de la zona sur. Comenzaron a funcionar a finales de diciembre pasado, pero con malos resultados debido a que el congestionamiento vehicular aumentó en vez de disminuir. Días después, los ubicados en la avenida Santa Fe fueron desconectados y el pasado fin de semana nuevamente entraron en operación ya con nuevos ajustes, pero sin los resultados exigidos por automovilistas.

El otro tema que dejó pendiente Guadalupe Murguía es el proyecto de la ampliación del túnel de El Laurel, obra con costo de aproximadamente 100 millones de pesos y su proyecto ejecutivo estará terminado en próximo mes de abril.

La obra implica la ampliación a siete metros de túnel a lo largo de una longitud de 150 metros. De esa manera se pretende que haya mayor fluidez de vehículos procedentes de la carretera libre a Silao y de asentamientos como Las Teresas y Santa Teresa.

Para la obra se requerirá inversión estatal y el hecho de que la nueva directora proceda de una instancia de ese nivel de gobierno abre las posibilidades de su realización.