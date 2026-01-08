Plan de contención para el Río Turbio

Cuerámaro, Guanajuato.- Agricultores preocupados por el estado del Rio Turbio iniciaron una serie de reuniones con diferentes autoridades, tanto del ámbito local, estatal y federal, con la consigna buscar remediar la situación que aqueja a dicha cuenca y a las afectaciones que año con año deja a los productores las inundaciones por desbordamiento del rio, desde el municipio de Manuel Doblado, hasta Pénjamo.

En días pasados los agricultores se reunieron de manera privada con los alcaldes de Cuerámaro, Humberto Hernández, de Pénjamo Yozajamby Molina y de Abasolo Job Gallardo, en estas reuniones los productores del campo externaron la necesidad de establecer un plan estratégico para el desazolve del Río Turbio, con esto bajar de manera considerable las afectaciones que año con año el rio deja sobre la cuenca.

Posteriormente los agricultores también sostuvieron reuniones con el secretario del gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona y la secretaria del campo Marisol Suárez, en dicha reunión los agricultores plantearon a las autoridades estatales que la dirección de Protección Civil del estado fuera la encargada de realizar un estudio en donde se establezcan de manera puntual cuales son los lugares de más riesgo en el caudal del Río Turbio.

Una vez establecidos y con este trabajo técnico los gobiernos municipales acompañados de las autoridades estatales comenzarían los trabajos para reforzar y desazolvar el Río Turbio.

Según informó Joaquín Vargas uno de los productores del movimiento campesino, señaló que en los tres diferentes municipios los alcaldes ya tienen destinada una suma de del presupuesto para iniciar con los trabajos de contención.

Así mismo, a las reuniones también estuvo invitado el diputado federal José Aguirre quien se comprometió a ser enlace para que se sume a estos esfuerzos la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, así mismo los productores señalaron que en próximos días estarán reuniéndose con el alcalde de Manuel Doblado Adolfo Alfaro y presentarle la propuesta.

Con esta iniciativa de desazolve del Río Turbio por todo el cause, los productores agrícolas estiman que se dejaran de inundar más de 10 mil hectáreas, lo que beneficiará al aumento en la producción agrícola de la región suroeste del estado de Guanajuato.