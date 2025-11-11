Ana Paulina Calvillo gana Premio Nacional de Novela

Guanajuato, Guanajuato.- Ana Paulina Calvillo, escritora destacada en el ámbito literario guanajuatense, ganó el XX Premio Nacional de Novela “Ignacio Manuel Altamirano” 2025. Cristina Guillermo Arena, originaria de la Ciudad de México, ganó en la categoría de poesía.

En la categoría de Novela, el jurado conformado por los escritores Tryno Maldonado y Francisco Antonio León Cuervo decidió otorgar el reconocimiento a la obra “Palíndromo”, de la autora Ana Paulina Calvillo, presentada bajo el seudónimo “La hija del tipógrafo”, por ser “una propuesta novedosa que transforma la realidad personal y un universo técnico en una metáfora original sobre la ausencia y la desaparición”.

Ana Paulina Calvillo es narradora, editora e impresora en cuarta generación. Nació en la Ciudad de México en 1974 y reside en Guanajuato desde finales del siglo XX, en donde realiza proyectos culturales, de promoción a la lectura y es directora editorial de Los Otros Libros.

Estudió Arte Dramático en el Núcleo de Estudios Teatrales (NET), fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (1999 y 2002) y del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA Guanajuato, 2021). Cuentos suyos forman parte de la antología Palabra Germinales (Ediciones La Rana, 2002) y Premios de Literatura León 2020 (Instituto Cultural de León, 2020). De su producción dramática publicó Los Reyes (Los Otros Libros, 2020).

Está inserta en la vida intelectual y literaria del estado de Guanajuato y ha sido una de las voces críticas ante las decisiones tomadas por la Secretaría de Cultura de Guanajuato.

En la categoría de Poesía, el jurado integrado por las y los escritores María Rivera, Jorge Ortega y Ricardo Castillo, eligió por unanimidad la obra “Allá donde el cuerpo”, presentada bajo el seudónimo “Dolores Cámara”, de la autora Cristina Guillermo Arena, originaria de la Ciudad de México. El jurado destacó que se trata de “un libro que recupera la naturaleza esencial de la poesía con un lenguaje profundo y decantado, que aspira a expresar la dimensión humana en toda su plenitud, confiriendo un carácter mítico a los episodios de la memoria”.

Los dictámenes de las obras se realizaron de manera virtual los días 3 y 10 de noviembre, respectivamente.

La titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Aída Melina Martínez Rebolledo, destacó que ambas ganadoras recibirán un estímulo económico, así como la publicación de sus obras, y serán reconocidas en la Ceremonia de Premiación que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre, en el marco de la 36ª Jornada Altamiranista, en Tixtla de Guerrero.

El Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano es uno de los certámenes literarios más importantes del país, consolidándose como un espacio para reconocer la creatividad, diversidad y excelencia literaria de escritoras y escritores de México.