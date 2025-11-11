UG conmemora el Día Nacional del Libro en la ENMS Celaya

Celaya, Guanajuato.- Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Libro, la Universidad de Guanajuato (UG) ha preparado un programa de actividades para el próximo 12 de noviembre, esta vez en la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Celaya.

Este evento es impulsado por el Programa Editorial Universitario (PEU). La inauguración tendrá lugar a las 10:00 horas en el Auditorio de la ENMS Celaya y, seguido de ello, se realizará la presentación del programa de fomento a la lectura, “Leer UG”, que promueve la realización de esta práctica en comunidad.

De las 11:00 a las 13:00 horas, el estudiantado y el público en general podrá ser parte de tres presentaciones editoriales, mismas donde se leerán las obras y se realizarán demostraciones:

– En perseguirme, mundo… Carta a Sor Filotea de la Cruz y poemas varios, de Sor Juana Inés de la Cruz, novedad editorial de la colección “Clásicos UG”.

– Colección de divulgación científica para jóvenes, la cual incluye tres títulos: Eugreka amigos, El universo de cuerdas y El universo de la demografía.

– El discípulo: una novela de horror sobrenatural, de Emiliano González, con ilustraciones de Alejandro Montes Santamaría.

Simultáneamente, se instalará una exhibición y venta de libros, de las 10:00 a las 14:30 horas, en la entrada de la ENMS Celaya y el lobby del Aula Magna. Además, se obsequiarán ejemplares de la novedad editorial En perseguirme, mundo… a las y los integrantes de la comunidad estudiantil.

De esta manera, la UG, a través de su Programa Editorial Universitario, refrenda el compromiso por acercar las publicaciones con su sello editorial a toda “la Colmena”, especialmente para el disfrute de las y los estudiantes.