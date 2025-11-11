Festival Hiroshima realza el lazo entre Irapuato e Hiroshima

A través de una celebración de las tradiciones japonesas, se reconoce la hermandad de dos culturas; México y Japón

Redacción Notus11 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La novena edición del Festival Hiroshima cerró con broche de oro en Irapuato, con el fortalecimiento de la hermandad entre dos culturas que se unieron para celebrar las tradiciones niponas y disfrutar de su reconocida gastronomía.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó que este festival fortalece los lazos de amistad entre México y Japón, al tiempo que celebra las tradiciones y la presencia de la comunidad japonesa que radica en Guanajuato e Irapuato.

“Agradezco la oportunidad de ser parte de esta celebración, que más que un encuentro culinario, es un espacio para reconocer lo que nuestras naciones han logrado en conjunto: una relación sólida, basada en la amistad, el respeto y la cooperación”, expresó la Alcaldesa.

Alfaro García subrayó que la comunidad japonesa en Irapuato ha contribuido a construir una gran alianza cultural, turística, educativa y gastronómica, por lo que agradeció la colaboración constante con el Gobierno Municipal.

