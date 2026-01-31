Coro UG y Orquesta Filarmónica de Querétaro se unen en concierto

Guanajuato, Guanajuato.- El Coro de la Universidad de Guanajuato (UG) participó en el “Concierto de Año Nuevo” de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), con sede en el Auditorio “Josefa Ortiz de Domínguez”.

Alrededor de 140 artistas en escena interpretaron la 9a Sinfonía de Ludwig van Beethoven, bajo la batuta del director titular de la OFEQ, el ucraniano Mark Kadin, y José Francisco Martínez Rodríguez, Director del Coro UG, lo que culminó en una efusiva ovación por parte del público.

Previo al concierto, Mark Kadin expresó el gusto que representó para la agrupación colaborar con el Coro UG compartiendo la mejor colaboración posible. “El principal reto de cada director es presentar la obra musical de la mejor manera, lograr resolver todas las dificultades y esperar ver la sala llena”, dijo.

Por su parte, el Maestro Francisco Martínez Rodríguez, director del Coro de la UG comentó que, entre los principales retos afrontados durante los ensayos, destacaron el idioma, la coordinación musical con las dos agrupaciones, las distintas versiones de la obra y la voluntad de cada artista para ofrecer su máximo esfuerzo.

“La parte vocal, por sí sola, es un gran reto; tiene muchas dificultades, registros extremos, especialmente el agudo, el idioma… Pocos teníamos bases para la pronunciación del alemán, entonces nos preparamos para hacerlo de la forma correcta”, dijo.

“Cuando hablamos ya de fusionar, en este caso con una gran orquesta, viene el reto de la audición, escucharnos, generar un sonido con la suficiente calidad y volumen para estar a la par que ella”, explicó.

Uno de los momentos más esperados por el público fue durante el cuarto movimiento, cuando el coro se integró plenamente con la orquesta, generando una experiencia sonora de gran impacto.

El director del Coro UG también señaló que presentarse en el Auditorio “Josefa Ortiz de Domínguez” representó un desafío importante, debido a las grandes dimensiones del recinto. No obstante, la agrupación universitaria lo asumió como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento artístico.

Asimismo, destacó la relevancia de vincularse con distintos escenarios y agrupaciones, lo que fortalece la proyección artística y formativa del grupo. Ejemplo de ello fue su última participación en el Festival Internacional Cervantino compartiendo escenario con la cantante mexicana Julieta Venegas.

Finalmente, informó que el Coro UG proyecta la realización de diversos proyectos a lo largo del 2026.