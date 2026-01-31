Aplican 471 vacunas en Feria de León

León, Guanajuato.- Durante la celebración de la Feria de León 2026 la Secretaría de Salud ha aplicado mil 471 vacunas contra influenza, covid y neumococo, como parte de las actividades del Módulo de la Superliga de la Salud.

Este espacio es un módulo de servicios de salud y de promoción de hábitos saludables, el cual se ubica en el Pabellón Guanajuato donde la población encuentra orientación sobre salud mental, actividades interactivas, orientación y prevención de enfermedades y la aplicación de vacunas.

Así en las dos primeras semanas de celebración de la Feria de León, el personal de Jurisdicción Sanitaria VII ha aplicado 709 vacunas contra la influenza, de las cuales 265 dosis fueron solicitadas por hombres y 444 por mujeres.

Otra de las vacunas que se están aplicando es la del COVID-19, las cuales suman 601, de las cuales 235 fueron destinadas a hombres y 366 a mujeres; finalmente las del neumococo suman 161 distribuidas de la siguiente manera: 65 a hombres y 96 a mujeres.

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de salud, invita a la población que acuda a la Feria de León durante este puente de fin de semana, a que se acerque al módulo de la Superliga de la Salud para solicitar las vacunas que permiten fortalecer su sistema inmunológico, en una temporada de bajas temperaturas y cambios bruscos de temperatura.