Vinculan a proceso a leonés por presunto feminicidio

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, obtuvo la vinculación a proceso penal de JUAN MANUEL REMEDIOS “N”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio, ocurrido el pasado 6 de abril de 2025, en la ciudad de León.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso ante el Juez de Control los datos de prueba que acreditan la posible participación del imputado en los hechos. De acuerdo con la investigación, entre las 20:30 y 23:00 horas, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Noria de Septién, el acusado habría agredido de manera violenta a una mujer, utilizando un objeto contundente con el que le causó un traumatismo

craneoencefálico que lamentablemente derivó en su fallecimiento.

El resultado fue posible gracias al trabajo técnico, científico y jurídico realizado por el Ministerio Público, con el respaldo de peritos forenses y agentes de investigación criminal, quienes reunieron los elementos suficientes para sustentar la acusación ante la autoridad judicial.

Como resultado de la argumentación presentada, el Juez determinó la vinculación a proceso de JUAN MANUEL REMEDIOS “N” y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva, misma que deberá cumplir mientras se desarrolla el proceso penal.