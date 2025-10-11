Cristalean varios vehículos frente al Circo en Irapuato

Después de salir de la función del circo encuentran sus autos dañados; autoridades investigan los hechos

Irapuato, Guanajuato.– Lo que debía ser una noche de diversión terminó en molestia para varios asistentes al Circo de las Estrellas, luego de que varios vehículos fueron cristaleados frente al recinto, en la colonia La Moderna.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando familias que acudieron al espectáculo circense salieron del evento y se percataron de que sus autos presentaban daños en los vidrios y posibles robos en el interior.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a unos metros del circo, en una zona donde varios asistentes habían estacionado sus vehículos.

Los vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades municipales, quienes arribaron al lugar para tomar conocimiento y levantar los reportes correspondientes.

Fueron tres los autos que sufrieron daños. Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en la zona para intentar localizar a los responsables, sin que se hayan reportado detenidos.

