Trabajadores de funerarias laboran bajo riesgo de contagio de Coronavirus

Por: Ariadna Hernández

Funerarias en Irapuato recibieron en el mes de enero directamente de la Secretaría de Salud un manual donde se les informa cómo intervenir de manera apropiada en casos de fallecimientos por Coronavirus.

El contenido del manual abarca pasos a seguir que vienen numerados así como diferentes artículos que son opcionales y necesarios como qué hacer frente a un cuerpo fallecido por Covid 19, y la cremación que desde hace 2 meses ya se volvió obligatoria cuando anteriormente era opcional.

El dueño de la funeraria quien prefirió mantenerse anónimo relató cómo trabajan ante la situación… “La institución de salud que tenga el difunto nos habla y pide que vistamos el overol completo, la mascarilla o careta y guantes, posterior se recoge el cuerpo con una bolsa hermética de preferencia de la mejor calidad posible, evitando que el plástico tenga porosidad para prevenir el contagio y se incinera”.

«En ocasiones marcan al negocio hasta 4 veces preguntando si se animan a tomar el caso y pues actualmente ya le pensamos mucho, les preguntamos a los trabajadores si desean hacer el servicio y le dudan, nosotros no los podemos obligar por su seguridad”.

Es así como en Irapuato se está viviendo una realidad que muchas personas no quieren ver, no se protegen y no creen, he aquí el testimonio de funerarias, la otra cara de la moneda que trabaja bajo riesgo de contagio y no volteamos a ver.