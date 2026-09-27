20 jóvenes de Guanajuato viajarán a Alemania para aprender sobre empleo, emprendimiento e innovación

Guanajuato, Gto.- Veinte jóvenes guanajuatenses viajarán a Alemania como parte de la primera generación de “Rumbo a Alemania”, una experiencia internacional que busca fortalecer sus conocimientos en emprendimiento, empleabilidad y formación, para posteriormente compartir los aprendizajes adquiridos con otras juventudes del estado.

Las y los participantes fueron abanderados el pasado viernes en las instalaciones de Juventudes, donde recibieron el pin que los identifica como embajadoras y embajadores de esta experiencia internacional.

La estancia se desarrollará del 29 de septiembre al 9 de octubre, con actividades académicas, culturales y formativas que permitirán a las juventudes conocer modelos de formación, desarrollo profesional, cooperación y participación juvenil.

Durante el abanderamiento, la directora de Juventudes, Regis Trujillo, recibió a las y los seleccionados, quienes conocieron el itinerario que seguirán durante los próximos días y tuvieron un primer encuentro para compartir sus historias y comenzar a construir la comunidad que los acompañará antes, durante y después de su estancia.

Jóvenes llevarán aprendizajes de Alemania a Guanajuato

Regis Trujillo señaló que la experiencia busca que esta primera generación no solamente conozca otro país, sino que pueda regresar a Guanajuato con nuevos conocimientos que contribuyan a generar oportunidades para otras juventudes.

“Esta no es una convocatoria más; es una oportunidad para conocer, aprender y regresar con una responsabilidad. Ustedes van a ser los pioneros de una ruta que queremos construir desde las juventudes para hablar de empleo, ingresos, emprendimiento y de lo que necesitamos para seguir transformando Guanajuato”, señaló.

La directora de Juventudes destacó que durante el viaje tendrán acercamientos con experiencias relacionadas con formación dual, especialización, microcredenciales y vinculación entre la preparación académica y el mundo laboral.

El objetivo es que los conocimientos adquiridos puedan posteriormente compartirse con jóvenes de los 46 municipios del estado.

“No se trata solamente de que ustedes tengan la oportunidad de conocer otro país; se trata de que regresen y podamos llevar ese aprendizaje a más jóvenes”, agregó Trujillo.

Como parte del programa, las y los participantes formarán parte de la Comunidad Juventudes por el Mundo, mediante la cual podrán mantenerse vinculados con iniciativas de Juventudes y participar en acciones de corresponsabilidad social.

La recomendación: observar, preguntar y regresar con una misión

Durante el abanderamiento también participó Germán Bonilla Bermúdez, especialista en proyectos de infraestructura y asesoría de capital, quien cuenta con más de 13 años de experiencia en cooperación industrial entre Alemania y México, además de trayectoria en inversión, innovación e Industria 4.0.

Bonilla recomendó a las y los jóvenes “observar, preguntar, conectar, identificar y regresar con una misión”, y los invitó a cuestionarse qué pueden aprender en Alemania que posteriormente pueda contribuir a transformar Guanajuato.

El especialista compartió parte de su propia experiencia profesional en Alemania, particularmente su paso por GETRAG FORD Transmissions, donde se desempeñó como Student Trainee durante su etapa de formación.

Posteriormente, una planta de esta compañía alemana llegó a Irapuato, donde Bonilla participó en procesos relacionados con el desarrollo de talento y la operación de la factoría.

También señaló que las y los jóvenes no deben asumir el viaje únicamente como la oportunidad de conocer otro país, sino como una experiencia para descubrir sus propias capacidades.

“El límite casi siempre lo ponemos nosotros”, afirmó.

Bonilla se desempeña además como moderador e impulsor del proyecto de cooperación industrial PAGSID, iniciativa que busca fortalecer la cooperación industrial y tecnológica entre Alemania y América Latina.

El proyecto, auspiciado por la Confederación de la Industria Alemana (BDI), tiene entre sus objetivos integrar a pequeñas y medianas empresas latinoamericanas a cadenas globales de proveeduría mediante la digitalización y prácticas ecológicas.

¿Qué harán los jóvenes en Alemania?

La experiencia comenzará el 30 de septiembre con la llegada a Frankfurt, donde las y los participantes conocerán distintos espacios históricos y culturales, entre ellos Römerberg, la Catedral de Frankfurt y la Casa de Goethe.

El itinerario también contempla visitas a Heidelberg, Stuttgart, Heilbronn y Mainz, combinando actividades culturales, históricas, tecnológicas y de innovación.

Entre los sitios incluidos se encuentran el Museo Mercedes-Benz, el Museo Porsche y el Museo de la Prensa de Gutenberg.

En Heilbronn, las y los jóvenes tendrán un acercamiento al ecosistema de inteligencia artificial y emprendimiento, mientras que otras actividades estarán relacionadas con el patrimonio, la innovación y los modelos de desarrollo local.

El programa contempla además sesiones formativas, visitas guiadas, actividades colaborativas y espacios de reflexión sobre identidad, memoria histórica, derechos humanos, reconciliación y cultura de paz.

Las actividades permitirán fortalecer habilidades personales y profesionales mediante el trabajo en equipos multiculturales y la generación de redes internacionales.

Una experiencia que continuará al regresar

El director de Becas y Financiamiento, Máximo García, destacó que la participación de las y los jóvenes es resultado de su esfuerzo y del interés por fortalecer las experiencias internacionales dirigidas a las juventudes de Guanajuato.

“Es algo que nadie les está regalando, es producto de su esfuerzo. Agradecemos que el Gobierno de la Gente esté apostando por estas experiencias internacionales”, señaló.

Una vez que regresen a Guanajuato, las y los participantes tendrán la responsabilidad de compartir sus aprendizajes como integrantes de la Comunidad Juventudes por el Mundo, con el propósito de que la experiencia pueda llegar a más jóvenes de los 46 municipios.

De esta manera, “Rumbo a Alemania” representa el inicio de una ruta internacional para 20 jóvenes guanajuatenses, quienes llevarán sus proyectos y experiencias a Alemania y regresarán al estado con nuevos conocimientos en materia de formación, emprendimiento, empleabilidad e innovación.