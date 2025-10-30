Zoológico de Irapuato prepara fin de semana especial por Día de Muertos

Irapuato, Guanajuato.- El Zoológico de Irapuato anunció el inicio de su “fin de semana espeluznante”, con actividades especiales por el Día de Muertos que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre, con concursos, talleres y promociones para visitantes de todas las edades.

Isabel Buenrostro, representante del ZooIra, informó que las actividades comenzarán el viernes 31 de octubre, día en que las niñas y niños de hasta 1.40 metros de estatura que lleguen disfrazados podrán ingresar gratuitamente. Esta promoción también estará vigente el 1 de noviembre.

Entre las actividades programadas se encuentra el taller “Decora tu calabaza”, que se realizará en la zona de la granjita el 31 de octubre y 1 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas. Además, durante ambos días, personajes caracterizados como monstruos recorrerán las instalaciones del parque para convivir y tomarse fotografías con los visitantes.

El 1 de noviembre se llevará a cabo el concurso de disfraces, cuyo registro estará abierto de 11:00 a 13:00 horas en la zona de las letras, cerca de la entrada principal. La competencia comenzará a las 14:00 horas y contará con premios para los tres primeros lugares: una tableta de 10 pulgadas, una consola Nintendo Switch Lite y un Xbox One.

Buenrostro precisó que los disfraces deberán ser elaborados de manera artesanal, alusivos a animales reales o mitológicos, y no podrán incluir fuego, pirotecnia ni objetos punzocortantes.

Finalmente, el domingo 2 de noviembre, los personajes caracterizados regresarán al zoológico de 11:00 a 13:00 horas, para continuar con la convivencia con el público como parte del cierre de las actividades del fin de semana.

Con esta programación, el Zoológico de Irapuato busca ofrecer un espacio de entretenimiento familiar y fomentar la convivencia en torno a las tradiciones del Día de Muertos.