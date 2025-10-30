Usuarios del Aeropuerto del Bajío ya podrán pedir Uber

Irapuato, Guanajuato.- Aparentemente choferes de Uber “ya podrán realizar servicios a usuarios en el Aeropuerto del Bajío” tras un amparo interpuesto por la empresa en contra de las acciones que había ejercido la Guardia Nacional en contra de los conductores de dicha plataforma.

Desde hace varios años los choferes de Uber estaban impedidos de tomar algún servicio en las instalaciones del Aeropuerto del Bajío, bajo el argumento que solo los taxis con autorización podían llevar a cabo este servicio de transporte a los usuarios de la terminal aérea, en caso de que un chofer fuera sorprendido tomando un pasajero de esta terminal era infraccionado.

Dentro de las acciones que las autoridades habrían emprendido en contra de los conductores de este servicio señalaron que incluían el retiro de las unidades y el pago de una multa mayor a los 40 mil pesos, debido a esto, la empresa de transporte privado por aplicación, decidió interponer un amparo ante un juez, en este sentido las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a través de un comunicado informaron que:

“… la empresa Uber promovió un amparo derivado de los operativos que realiza la Guardia Nacional en los aeropuertos del país por carecer la autorización respectiva, al respecto el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, otorgó una suspensión a la empresa, para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos Puentes de Autotransporte Federal y el Reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios, lo que no implica una autorización para la prestación de estos servicios.”

Con dicha suspensión los conductores de esta plataforma, podrán de manera provisional, realizar el traslado de pasajeros desde el Aeropuerto del Bajío y los 77 aeropuertos del país, sin que sean detenidos por la Guardia Nacional.

Sin embargo, las autoridades federales en el comunicado expresaron de manera clara que dichos servicios por parte de la plataforma, no están autorizados para proporcionar el servicio, pero la suspensión girada por el juez del Poder Judicial, imposibilita a la Guardia Nacional de ejercer alguna acción en contra de los conductores en cuanto a tomar pasajeros en las diferentes terminales aéreas, incluyendo el aeropuerto en Guanajuato, mientras se termina el proceso de resolución de el amparo que la empresa Uber ha interpuesto.