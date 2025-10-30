Guanajuato: segunda economía más dinámica del país con crecimiento de 4.5%

Irapuato, Guanajuato.- Al cierre del segundo trimestre de 2025, Guanajuato se consolidó como la segunda entidad con mejor desempeño económico en México, de acuerdo con el Semáforo Económico Estatal de la plataforma ‘México, ¿Cómo vamos?’.

La entidad reportó una tasa de crecimiento de 4.5%, por encima de la meta anual establecida en 4.1%, lo que la posiciona como la segunda economía más dinámica del país durante este periodo.

La Secretaría de Economía de Guanajuato, encabezada por Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destaca que la política económica estatal está orientada a alcanzar un crecimiento equitativo, sostenible y centrado en la prosperidad de las familias guanajuatenses.

Para lograr estos objetivos, se implementan estrategias que incluyen el aprovechamiento del nearshoring para atraer inversiones, la visibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y el encadenamiento productivo, así como la mejora en la calidad del empleo a través de capacitación, certificación, Enlaces Laborales incluyentes y la plataforma Coneecta.

Además, la economía de la inclusión fomenta un entorno favorable para la generación de oportunidades que alcancen todos los rincones del estado y sus diversos sectores sociales y económicos.

La estrategia de ‘Conexión Industrial’ busca transformar cada inversión global en Guanajuato en un motor de crecimiento para las empresas locales, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo las cadenas productivas de la entidad

El Semáforo Económico de México, ¿Cómo vamos? se elabora con datos del Producto Interno Bruto (PIB) y la Estimación Oportuna del mismo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

‘México, ¿Cómo vamos?’, es un colectivo principalmente conformado por economistas desde 2014, fija una meta de crecimiento anual de 4.5% como adecuada para la economía nacional, con el fin de impulsar un desarrollo sostenido y la generación de empleos dignos.

Asimismo, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), Guanajuato es el segundo lugar de crecimiento acumulado al primer semestre del 2025, con un 3.3%, por encima de la media nacional que fue de 0.4%.

El sector primario creció en 25.5%, lo que coloca al estado en el 3er. lugar nacional; el sector secundario creció un 4.8%, colocando a la entidad en el 4° lugar nacional; finalmente el sector terciario creció 0.6%.