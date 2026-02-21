Desmantelan laboratorio de narcóticos en León

León, Guanajuato.- Derivado de una denuncia, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional “A”, realizó un cateo en un inmueble de la colonia Brisas del Carmen, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para el procesamiento y comercialización de drogas.

Las investigaciones incluyeron labores de inteligencia y operativos de campo que permitieron obtener datos de prueba suficientes para que un juez autorizara la orden de cateo por el delito de narcomenudeo. La diligencia fue ejecutada durante las primeras horas del 19 de febrero de 2026.

Durante el operativo se logró el aseguramiento del inmueble y diversos objetos relacionados con el procesamiento de narcóticos, entre ellos envases y recipientes con etiquetas, tres básculas grameras, una parrilla, dos encapsuladoras y un molino pulverizador.

En el lugar también fueron localizados productos comestibles presuntamente elaborados con sustancias ilícitas, entre ellos aparente miel con THC, gomitas de distintos colores, cápsulas, así como frascos con sustancia granulada blanca. Además, se aseguraron envoltorios y bolsas con hierba verde y seca, en presentaciones de flor y pulverizada, así como bolsas tipo ziploc y otros instrumentos presuntamente utilizados para la distribución.

Las autoridades también aseguraron diversas sustancias sólidas y granuladas en colores blanco, café, rosa y amarillo, distribuidas en bolsas herméticas, envoltorios y frascos, con un peso conjunto de varios kilogramos. Entre ellas se localizaron bolsas con sustancia cristalina y otras con pastas, gomas y sustancias viscosas.

Asimismo, fueron aseguradas cajas con cigarros electrónicos, cartuchos de vidrio, vapeadores y repuestos con líquido, además de filtros metálicos industriales y otros instrumentos presuntamente vinculados al procesamiento y distribución de narcóticos.

Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis pericial. La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables.