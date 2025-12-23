ZooIra abre en vacaciones y permite fotos con “La Güera”, pitón albina

Irapuato, Guanajuato.- En este periodo vacacional de fin de año, el Zooira abre todos los días y podrás aprovechar para tomarte una foto con la “Guera”, pitón reticulada albina, que se encuentra en el herpetario.

Se ha confirmado que este reptil, estará listo para interactuar con las personas los días 25 y 28 de diciembre, así como el 4 de enero, desde las 12 del día, en la parte frente a la granjita. El tiempo de convivencia dependerá del animalito, ya que si se estresa debe ser devuelta a su hábitat.

Actualmente, la “guera” ya es bastante grande, ya que alcanza los 4 metros con 15 centímetros y pesa 42 kilogramos, por lo cual se necesitan 4 personas para levantarla.

En la toma de fotografías, también habrá aves rapaces, como aguilillas y halcón Caracara.

Así que ya lo sabes, aprovecha estas vacaciones de fin de año en el ZooIra que abre todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el 11 de enero del 2026.