Irapuato rehabilita parques y plazas para fortalecer la convivencia familiar

Irapuato Guanajuato.- Con el propósito de que las familias irapuatenses cuenten con espacios dignos, seguros y adecuados para el esparcimiento, el Gobierno de Irapuato impulsa la rehabilitación integral de parques y plazas en diferentes zonas de la ciudad. Estas acciones forman parte del compromiso por elevar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social mediante entornos más agradables y funcionales.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la recuperación de los espacios públicos permitirá que niñas, niños, jóvenes y adultos convivan, practiquen actividades deportivas, artísticas y recreativas, además de fomentar valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Actualmente, la Dirección de Obras Públicas Municipales avanza en diversos proyectos de intervención, entre los que destacan:

● Rehabilitación del parque ubicado en la parte posterior del Mercado Benito Juárez.

● Rehabilitación del parque de la calle Rafael Ramírez, en la colonia Magisterial.

● Ampliación del Parque Público en la colonia Fonhapo.

● Construcción y rehabilitación de la plaza pública en la comunidad de Valencianita.

Varias de estas obras ya presentan avances significativos, por lo que se estima que concluyan durante los primeros meses de 2026. Entre las mejoras contempladas se encuentran la renovación del alumbrado público, trabajos de pintura, incremento de áreas verdes, instalación de mobiliario urbano y otras acciones que contribuirán a embellecer estos espacios.

Con estas intervenciones, se fortalece el eje “Tu Entorno Renovado”, parte esencial del Programa de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27, impulsada por la alcaldesa Lorena Alfaro García para consolidar un municipio funcional, atractivo, sostenible y con espacios públicos de primera para todas las familias.