Desaparece el doctor Edgar Villalpando

El médico, fue visto por última ocasión el domingo por la noche, vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra, gorra Cuadra, trae barba, zapatos negros, andaba a pie

Irapuato, Guanajuato. El médico, Edgar Daniel Villalpando Fuentes, desapareció y su familia lo busca. El irapuatense fue visto por última ocasión el domingo por la noche.

Según el reporte de sus familiares, el afamado doctor, usualmente después de salir de la guardia en la que trabajaba de noche en un hospital ubicado en la calle Sostenes Rocha, de la zona centro de Irapuato los domingos por la tarde-noche descansaba y salía con su novia y amigos.

Edgar Daniel Villalpando Fuentes, vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra, gorra Cuadra, trae barba, zapatos negros, andaba a pie y fue visto alrededor de las 10:30 a 11:00 pm del domingo en un bar ubicado en el bulevar Gómez Morín.

El joven ya no regresó a la casa de sus papás y tampoco fue a trabajar; al igual se desconocen mayores datos sobre la novia del médico, aunque de esta última no se informó si también se encuentra en calidad de desaparecida.

