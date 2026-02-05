“Yo estoy puesta para lo que mi partido me proponga”: alcaldesa de Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- La alcaldesa de Huanímaro Laura Villalpando señaló que, para el proceso electoral del 2027, no descarta participar, para encabezar un proyecto político, siempre y cuando el partido se lo proponga.

“En este momento no tengo ninguna nada con certeza. Este, yo soy una persona que me gusta la política, me gusta participar y yo estoy puesta para lo que mi partido me proponga.”, puntualizó Villalpando.

La así mismo, añadió que, de ser así, participará en su momento en las tareas que le puedan encomendar.

“Sí, me gusta la política. Este, uno de los mayores privilegios que da la política es poder ayudar a la gente, poder estar cercana y sobre todo poder administrar de la manera más este consciente los recursos que vengan a cambiar la vida de manera favorable para la gente. Eso es lo que me gusta mucho de la política.”

Laura Villapando mencionó que tras la experiencia de encabezar la presidencia municipal por más de cuatro años es necesario ella ha identificado que, entre los municipios de la zona suroeste del estado hace falta tener una mayor coordinación, por lo que hacen falta leyes que condiciones y favorezcan estas iniciativas de intercambios intermunicipales.

“Pudiéramos tener una mayor coordinación entre municipios y que esa coordinación pudiera ayudar para que no haya barreras que nos limiten y que pudiéramos apoyarnos en ese sentido en que los territorios pudiera haber mucha mayor seguridad y que fuera colaboración entre todos.”

Para terminar la alcaldesa reiteró que terminará la administración municipal generando las condiciones de seguridad y confianza para todos los actores políticos que vayan a participar en la próxima contienda electoral, puesto que es una obligación que tienen como cabeza del gobierno municipal.