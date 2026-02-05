Conmemoran más de 100 años de la Constitución en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- “El estado de Guanajuato aportó el talento de 19 legisladores, fueron 19 diputados de Guanajuato quienes participaron en la redacción. Particularmente destacó Natividad Macías Castorena, un abogado originario de Silao, que fue el redactor del primer borrador de nuestra Constitución y fueron ellos los que impulsaron de manera decidida este estatuto que le da fundamento y legalidad a los Estados Unidos Mexicanos”.

Así lo manifestó el doctor en historia y cronista de la capital, Eduardo Vidaurri Aréchiga en la ceremonia de conmemoración del aniversario 109 de la promulgación de la constitución de 1917. La ceremonia fue en la escuela primaria “Pípila” y fue presidida por la alcaldesa Samantha Smith.

Vidaurri Aréchiga habló de la aportación de Guanajuato a la tercera constitución que ha tenido el país, y que a pesar de las reformas, “sigue siendo garantía para fortalecer el Estado de derecho en nuestra nación”.

También abordaron un aniversario muy importante, el de la inauguración del monumento al Pípila en el año de 1940, que además de ser un tributo a la fortaleza del pueblo minero de Guanajuato, es la primera mega escultura de la República Mexicana. Con estas acciones el Gobierno Municipal que encabeza Samantha Smith promueve valores cívicos e identitarios entre las infancias de la capital.

Los constituyentes capitalinos

De los 19 diputados electos para el congreso constituyente, tres nacieron en la capital del estado:

Ramón Frausto, quien nació en el Mineral de la Luz el 31 de agosto de 1879. Si bien esta localidad era un municipio aparte, actualmente es parte de la capital del estado. Fue minero y abogado y se unió a la lucha armada maderista. Tras ser asesinado Madero, se unió a la Revolución Constitucionalista y llegó a ser general. Asistió como diputado propietario al Congreso Constituyente y defendió siempre sus ideales revolucionarios. Fue poeta y ejerció el periodismo. Murió en 1919.

Luis M. Alcocer, nació el 10 de septiembre de 1877. Cursó estudios de abogado en su ciudad natal, donde ejerció su profesión en apoyo, principalmente, a la clase proletaria contra las injusticias del gobierno porfirista. Formó los primeros grupos antirreeleccionistas para luchar por la candidatura de Francisco I. Madero y posteriormente se unió al constitucionalismo tras la traición huertista. Fue electo representante de Irapuato. Posteriormente, fue electo diputado federal a la XVIII legislatura federal. Dedicado al ejercicio a actividades profesionales personales, falleció en la ciudad de Irapuato en 1934.

Fernando Lizardi nació el 23 de mayo de 1883. Hizo los primeros años estudios de su carrera como abogado en su ciudad natal y los terminó en la Ciudad de México. Desempeñó diversos cargos públicos y en el Congreso Constituyente, donde representó a Acámbaro, fue el primer secretario. Formó parte de distintas comisiones legislativas, entre ellas, la de la Ley de Amparo. Después del Constituyente, fue director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, profesor de Introducción a la Ciencia del Derecho y Derecho Público General, hasta 1920 y desempeñó más cargos públicos. Falleció en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1956.

Otro constituyente relacionado con la capital del estado es Manuel G. Aranda, quien si bien nació en Purísima del Rincón el 19 de enero de 1869, inició su actuación política en 1912 como Jefe Político de Guanajuato. En 1914, el general Jesús Carranza lo nombró nuevamente Presidente Municipal de Guanajuato. Representó en el Congreso Constituyente a Purísima del Rincón. Luego fue electo Diputado al Congreso de la Unión, y en dos ocasiones al Congreso del Estado. Falleció el 7 de febrero de 1952 en la ciudad de Guanajuato, en donde están sepultados sus restos.