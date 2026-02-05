Reconocen al escritor iturbidense Jesús Zarazúa con “Tinta y Memoria”

San José de Iturbide, Guanajuato.– Un paseo entre historias, desde la lucha por la Independencia, José Alfredo Jiménez y personajes iturbidenses, fue el contexto para la presentación de “Tinta y Memoria”.

Al acto fueron invitados los escritores Alfonso Ochoa Tapia, Federico Velio Ortega, quienes, junto con el iturbidense, Jesús Zarazúa, quienes hablaron de sus obras, y la importancia de la preservación de la memoria colectiva a través de la palabra escrita.

La plática comenzó con su obra “La historia del asesino del castillo de Granaditas”, donde aborda, a manera de novela, la historia del “Negro” Lino y sus descendientes.

Con pasajes sobre la recuperación de libros antiguos y los eslabones que van formando la historia, pasó desde la guerra de Independencia hasta la actualidad, hablando sobre todo de vivencias de Dolores Hidalgo y la ciudad de Guanajuato.

Alfonso Ochoa explicó el contexto histórico en el que se sustentó para la escritura de su más reciente novela: “La historia del asesino del Castillo de Granaditas”

Velio Ortega, autor del ensayo “El último trago”, disertó sobre el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez. Mostró las dos etapas del cantautor dolorense: su biografía y su trascendencia luego de su muerte.

José Alfredo fue el personaje principal sobre el que giró la exposición, en la que el periodista expresó las vivencias del dolorense y de cómo a poco pasó de ser sólo un referente de la cultura popular a un autor reconocido por la calidad poética de sus letras, desde su migración a la Ciudad de México, hasta el paso del futbol a la música.

Destacó que a cien años de su natalicio no hubo homenaje a la altura que se merecía, ya que es uno de los músicos populares que marcaron la segunda mitad del siglo XX.

Finalmente, el profesor, músico y escritor Jesús Zarazúa hablo de su trayectoria en la palabra escrita, donde ha destacado por darle voz a diversos personajes del municipio y la región.

Su labor se ha ampliado al ámbito pedagógico, ya que desde sus clases, talleres y presentaciones ha logrado fomentar el gusto por la escritura a decenas de alumnas y alumnos, en cuentos y poesías que se han compilado en varias obras.

Los tres escritores destacan por hacer crónica de lo cotidiano, haciendo relatos de los aspectos comunes de la vida, que así vez logran hallar lo profundidad del poder de la escritura en la memoria colectiva.

Por tal motivo, a nombre de Edgar Manuel Montes de la Vega, presidente municipal, se les entregaron reconocimientos a su gran labor y compromiso por la cultura.