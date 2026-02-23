Ya van 35 detenidos y 74 hechos delictivos tras ataques en Guanajuato

La secretaria de seguridad, dio a conocer que seguirán los operativos en las carreteras estatales y federales del estado

Redacción Notus22 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, informó que derivado del despliegue conjunto de esta Secretaría con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, se actualiza la detención de 35 personas y 74 hechos delictivos en varios municipios de Guanajuato.

La secretaria dijo que derivados del operativo del Gobierno Federal en el estado de Jalisco y que ha tenido repercusiones en Guanajuato, las personas detenidas fueron puestas a disposición de los Ministerios Públicos, tanto del orden local como federal.

La secretaria de seguridad, dio a conocer que seguirán los operativos en las carreteras estatales y federales del estado, así como en los diversos municipios.

