El país bajo control tras muerte de “El Mencho”, dice el gobierno federal

México.- De acuerdo con la tarjeta informativa del Gabinete de Seguridad en conjunto con Defensa, Marina, FGRM GN y Seguridad, el día de hoy se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 hrs., aproximadamente el 90 % de los bloqueos (229) fueron desactivados, solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales, “gracias a la acción oportuna de las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales, sin que exista reporte de algún incidente.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores se pronunció por la paz y seguridad del país, reconociendo los operativos.

Esfera internacional

La Casa Blanca, a través de su vocera, Karoline Leavitt confirmó que Estados Unidos proveyó de inteligencia a México para el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”.

Entre las embajadas que se han pronunciado por la seguridad de sus nacionales están: Estados Unidos, Polonia, Alemania, India, Turquía, Argentina, Gran Bretaña, Ucrania, Rusia, entre otras.

Sector privado

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a preservar la estabilidad para proteger a las familias mexicanas. ETN – Turistar informó que suspende sus servicios hasta nuevo aviso. Estrella Blanca (autotransporte) anunció la suspensión de operaciones en Tepic y en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Baja California Sur debido a la situación actual.

El INE (Instituto Nacional Electoral) anunció la suspensión de actividades en los Módulos de Atención Ciudadana a partir de mañana y hasta nuevo aviso, incluyendo módulos fijos y móviles en Jalisco y Nayarit.

Sam’s, Bodega Aurrerá y Walmart habilitaron una línea de atención para informar a clientes sobre tiendas abiertas y horarios.

Bisquets Obregón anunció el cierre temporal de algunas sucursales en León (Guanajuato), Puebla, Quintana Roo y Morelia (Michoacán).

Smart Fit informó el cierre de sus sucursales en Jalisco, Michoacán, Colima, León y Guanajuato.

Scotiabank anunció el cierre temporal de sus sucursales en las zonas afectadas por los incidentes de seguridad.

OCESA canceló el concierto de Kali Uchis programado en Guadalajara.

Santander informó que sucursales en Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit no abrirán el día de mañana.

Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspenden su servicio este lunes.

La Universidad de Guanajuato tendrá sólo clases de manera virtual. Las escuelas de educación básica tampoco abrirán este lunes.