Saldo en Guanajuato: 18 detenidos y 55 “ataques”

Guanajuato.- No existe riesgo para circular por las vías estatales o federales de Guanajuato, el Aeropuerto Internacional del Bajío opera con normalidad, hay 18 detenidos y en la entidad se suspenden todas las clases, así lo dio a conocer la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, luego de los 55 hechos violentos que han suscitado en el Estado.

La mandataria dijo que en las instalaciones del C5I, en sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa, dijo que derivado de las operaciones del gobierno federal en el vecino estado de Jalisco, están controlados y que todas las carreteras de Guanajuato están libres y sin afectaciones.

Libia mencionó que no existe riesgo para circular por las vías estatales o federales de Guanajuato y que el Aeropuerto Internacional del Bajío opera con normalidad, detallando que está circulando mucha información falsa en redes sociales y grupos de WhatsApp, incluso imágenes manipuladas y generadas con inteligencia artificial que no corresponden a hechos reales y que son compartidas miles de veces.

Al igual expresó que e los municipios se mantienen operativos de vigilancia coordinados entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Policías Municipales, dando a conocer que hay al menos 18 personas detenidas en distintos municipios, quienes ya fueron puestas a disposición de las Fiscalías General del Estado y Federal de la República.

No hay clases

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, informó que mañana se suspenden las clases en todo el Estado, luego de los hechos de violencia y que en total han sumado 52 actos delincuenciales.

“Lo cierto es que se pueden realizar actividades de manera cotidiana. Sin embargo, de manera preventiva, priorizando a nuestras infancias y juventudes y a todo el personal docente, he tomado la decisión de suspender clases en todos los niveles el día de mañana, retomando la normalidad el próximo martes 24 de febrero”.

Aunque varias universidades ya habían anunciado el cese de clases, Libia Denisse García Muñoz Ledo, lo dijo de manera formal y comentó que hubo incidentes en varios municipios que con corte a las 3 de la tarde, fueron registrados 55 incidentes en 23 municipios.