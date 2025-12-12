Ya será obligatorio registrar tu número telefónico con CURP y datos personales en 2026

México.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que, a partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deberán estar registradas a nombre de una persona física o moral con identidad verificada. La disposición aplicará tanto para servicios de prepago como pospago en todos los operadores del país.

El objetivo de la medida es eliminar el anonimato en las tarjetas SIM y reducir su uso en actividades ilícitas, principalmente en esquemas de fraude y extorsión. Para realizar el registro, las personas físicas deberán presentar una identificación oficial vigente —como la credencial para votar o el pasaporte— y su Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de personas morales, será necesario el Registro Federal de Contribuyentes y la documentación correspondiente del representante legal.

Los operadores de telefonía deberán habilitar plataformas presenciales y digitales para que los usuarios completen el proceso. Una vez iniciado el periodo de registro, existirá un plazo máximo de 120 días hábiles para que todas las líneas activas queden vinculadas. Aquellas que no cumplan podrán ser suspendidas y limitarse únicamente a llamadas de emergencia hasta regularizarse.

La CRT señaló que la información será resguardada conforme a la legislación de protección de datos personales y que el nuevo esquema busca homologar las prácticas nacionales con estándares internacionales de seguridad en telecomunicaciones.