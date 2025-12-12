Uruapan bajo ‘extorsiones’ de elementos de seguridad federal

La alcaldesa Grecia Quiroz declaró que ciudadanos denunciaron presuntos abusos de poder y extorsiones por corporaciones del Plan Michoacán, exigirá el retiro de fuerzas de ser necesario

Redacción Notus12 diciembre, 2025

Michoacán.- “Si estas corporaciones lejos de venir a ayudar están tratando de extorsionar o espantar a los ciudadanos, pues no queremos que estén aquí”, declaró Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan en relación a los elementos de seguridad enviados por el gobierno federal. Ciudadanos del municipio denunciaron presuntos abusos y extorsiones por fuerzas federales del Plan Michoacán.

La presidenta municipal mantiene contacto con el secretario de Seguridad Nacional. Omar Harfuch debido a que se han registrado denuncias en las que, aparentemente las corporaciones de la estrategia para devolver la paz y justicia, han estado involucradas en abusos de autoridad. “He corroborado la información, algunas informaciones han sido verídicas… y se les ha dado respuesta”, mencionó Quiroz sobre casos de extorsión.

La alcaldesa señaló que la idea de que los cuerpos de seguridad externos estén en las entradas y salidas del municipio es para evitar la inseguridad, no para generarla. Por su parte, policías municipales tampoco tendrán impunidad, pues ante faltas a la ciudadanía serán dados de baja siempre y cuando haya pruebas.

