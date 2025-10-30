Ya no voy a pedir que salgan los corruptos porque nos quedaríamos sin políticos

Por Chava Lona. ¿Qué estás pensando? Recuerdo palabras de mi padre: “Mira hijo, nosotros los padres trabajamos y sacrificamos hasta un taco por dárselos a ustedes, para que no sufran”. Hasta que somos padres lo entendemos.

Decían: ” Ojalá y les toque un mejor país a nuestros hijos y nietos”. Pues bien, a mis 70 años me tocó vivir malos y buenos momentos, tenía 11 años cuando falleció mi padre y nos tocó la lucha con una gran madre y fuimos 12 de familia, pero saben que salimos adelante, con trabajo principalmente. Recuerden el pasado es pasado lo que cuenta es el presente y hay que luchar por la estabilidad social, política y económica, para felicidad de nuestras familias.

Vivimos buenos momentos y malos de los gobiernos y sus corruptelas, pero México se mantuvo firme, no había tanta revolución e inconformidad y divisionismo social y político, esto que estamos pasando me lleva a recordar esas frases de mis padres y las pongo en mi boca; “La verdad vivimos lo que nunca había visto. Ahora sí digo con temor, ¿Qué les espera a nuestros hijos y nietos ?, así como están las cosas en el país.

Lo que me preguntó es ¿Qué piensan los senadores y diputados federales y estatales? ¿Cómo ven este gobierno, tienen sus familias aquí?, hoy ganan bien, viven bien, pero la política también es temporal.

México no es un papel que puede llenarse de colores que con el aire y el tiempo se llevará. Se necesita algo más sólido. Se viven muchas cosas que dan inseguridad a la población y se suma hoy el problema del campo que no es cualquier cosa. Con todo lo que se vivió en el pasado México se mantuvo fuerte, pero hoy está temblando.

Los productores protestan con justa razón, pero no solo ellos se ven afectados el golpe es general y afecta empresas, empleos y economía en general.

El pueblo voto por lo que considero la mejor opción y no es fácil gobernar, pero primero deben de tomar responsabilidad del hoy y no eludir responsabilidades queriendo desviar miradas del pasado. En 7 años no lo inventó, tenemos estos problemas de inseguridad, campo, y se perdió la tranquilidad de las familias.

Todos son libres de opinar y los respeto. Pero como ciudadano hablo sin defensa de nadie, sino buscando que haya una reacción positiva no para bien de unos sino para bien de México y sus habitantes. Que reaccionen los senadores y diputados. Ya no voy a pedir que salgan los corruptos porque nos quedaríamos sin políticos, solo pido la reacción la reflexión, para cambiarle el rostro de angustia que tiene hoy el país por una carita feliz.

Creo que hay capacidad en los políticos en los gobernantes desde arriba hasta abajo, no se trata de haber si pueden, se trata de que quieran porque está de por medio este que puede ser el mejor país del mundo. No se trata de revolucionar ideas, se trata de unir ideas, pensamientos y hacer cadena humana gobierno y ciudadanía, por un mejor pais

Que bueno sería que Morena fuera ese partido que le pusiera la carita feliz a México, pero lo mejor sería que se unieran todos los colores y partidos, porque México no es PRI, PAN, MC, PC o Morena, México es uno solo con una hermosa bandera de bellos colores: ” Verde, blanco y rojo y su símbolo, el águila devorando una serpiente que significa el bien acabando con el mal”

¿Amigos ustedes que opinan?.

Si yo soy un viejo me gustaría volver a escuchar las risas y ver correr a todas horas por las calles a los niños y ver pasear a las familias y observan a la gente sentarse afuera de sus casas y platicar, si ese es el México que a los de mi generación y mayores nos tocó vivir.