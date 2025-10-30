MORENA solicita informes de los resultados de la Feria de Silao 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El diputado morenista Ernesto Millán Soberanes presentó un punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Silao de la Victoria a que solicite al Comité de la Feria de dicho municipio el informe de las actividades realizadas.

Comentó que, en el mes de julio del presente año, se presentó el programa y proyección turística de la feria de Santiago Apóstol 2025 del municipio de Silao de la Victoria, donde se informó que se esperaba una afluencia de 160 mil asistentes y una derrama económica superior a los 68 millones de pesos.

Añadió que ante el ayuntamiento no se informó sobre el número total de entradas generales, cortesías, boletos de espectáculos para teatro del pueblo y el cobro de juegos mecánicos; sin embargo, dentro del informe de gobierno del municipio si se destacó que se tuvo una afluencia de 130 mil visitantes y una derrama económica de 53 millones de pesos, lo que fue calificado por el legislador como un fracaso económico para el municipio, pues el costo total de la feria de Silao 2025 que fue de más de 70 millones de pesos y el municipio solo recuperó 7 millones 800 mil por lo que su próxima edición tendrá un déficit de 30 millones de pesos por el concepto de pago por terreno, más lo que cueste la feria y las demás adecuaciones que se deben de seguir haciendo.

Finalmente, mencionó que mediante una solicitud de acceso a la información pública se identificó que la empresa RP Promets S.A de C.V y el municipio de Silao, establecieron un contrato que fijó como precio a pagar la cantidad de 38 millones 611 mil pesos y en la cual se faculta a la empresa a ofrecer espacios comerciales dentro de la feria y autorizar los pagos.

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Asuntos Municipales.