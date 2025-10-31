“NO, no es un chantaje Sra Con A es su ingobernabilidad”: campesinos

Guanajuato

“Ahora que estamos pidiendo 2 pesos, se les hace muy caro. Pero a ellos no les tembló la mano para subir 7 PESOS AL LITRO DE DIÉSEL de $20 a $27” exposición de los campesinos sobre la situación que viven. Los resultados de la mesa de diálogo de hoy, 30 de octubre, en el SADER de Celaya, fue que el sorgo se pague a 6 pesos el kilo y que se sigan planteando la distribución de agua.

“Un precio de miseria de $4.25 de sorgo y $5.50 de maíz, NO NOS DEJA NI PARA SEGUIR TRABAJANDO. ¿Creen que estamos aquí por gusto, por capricho o por molestar gente?

¡Estamos aquí por NECESIDAD! Estamos luchando para seguir trabajando y para tener un pueblo alimentado.

Pero están comprando granos del extranjero para bajar el precio del nuestro. ¡Y NO ES JUSTO! 😡

Nos dijeron: “Hay que devolverle al pueblo lo que es del pueblo”… ¡ES UNA GRAN MENTIRA!

Nosotros no tenemos seguro, no tenemos ninguna prestación. ¡Estamos TOTALMENTE ABANDONADOS!

Y ahora que estamos pidiendo $2 pesos, se les hace muy caro.

¡A UN SOLO LITRO le subieron $7, y a nosotros nos niegan $2 pesos por un KILO de trabajo!

¿Por qué no nos quieren dar $2 pesos por 6 meses de trabajo, pero sí regalan $6,000 cada dos meses en tarjetas para tener a la gente ciega?

¡Piensan que nos van a doblegar, PERO LOS CAMPESINOS NO NOS VAMOS A DOBLEGAR!”, dice un mensaje de campesinos que se siguen resistiendo y buscando mejor precio por sus granos.

Al igual se expuso que en Guanajuato ya existe una minuta firmada con SADER y la Secretaría de Agricultura del Estado.

En este acuerdo se fijó que el sorgo el precio sea de 6 mil pesos tonelada y que el acuerdo aplicará también para los productores que ya entregaron su cosecha., además que no exista límite de volumen a entregar.

“Mañana viernes 31 de octubre a las 10:00 AM nos volveremos a reunir con ellos. El objetivo es analizar las propuestas de cómo van a cumplir este acuerdo y de dónde saldrán los recursos. También se acordó buscar una reunión con el sector industrial (los compradores) ANTES de la próxima siembra” dice el texto.