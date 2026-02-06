Ya no te puedes morir en Cuerámaro; panteón prácticamente está lleno

Cuerámaro, Guanajuato.- El panteón municipal de Cuerámaro se encuentra en la recta final de su capacidad, por lo que el Gobierno Municipal ya trabaja en la definición de una nueva ampliación, con el objetivo de garantizar espacios suficientes para la población en los próximos meses.

El titular de servicios públicos municipales Roberto Villanueva informó que la última sección disponible del panteón está por llenarse, con una proyección aproximada de seis meses de capacidad, aunque este periodo puede variar debido a que la demanda es impredecible.

Ante este escenario, el municipio ha iniciado el análisis de qué área será habilitada para la siguiente etapa, priorizando que la ampliación se realice dentro del mismo panteón, lo que permitiría evitar la adquisición de nuevos terrenos y agilizar el proyecto.

Mientras se define la nueva sección, el panteón municipal se mantiene en condiciones adecuadas de limpieza y atención a la ciudadanía, trabajo que ha sido una prioridad desde el inicio de la administración.

El funcionario detalló que la ampliación que se proyecta sería de tipo subterráneo, similar a las áreas existentes, y su tamaño se determinará una vez que se delimite el espacio disponible, con la intención de que tenga una capacidad amplia que permita atender la demanda por un periodo prolongado.

Villanueva señaló que en las próximas semanas se comenzará a trabajar formalmente en el proyecto, partiendo de la definición del área y la planeación técnica correspondiente.